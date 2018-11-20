Газовые баллоны будут продавать только специализированные компании

Газовые баллоны будут продавать только специализированные компании, а устанавливать их в домах будут только профессионалы. С таким предложением выступило Министерство экономики и инфраструктуры. Ранее премьер Павел Филип распорядился разработать план действий для предупреждения взрывов газовых баллонов после трагедии на Рышкановке.

"Нужно обеспечить безопасность, убедиться, что ничего больше не случиться благодаря нашим действиям. Кроме того, мы должны удостовериться, что нынешняя нормативно-правовая база и правила не позволяют использовать газовые баллоны, которые не прошли техническую проверку", - сказал премьер-министр Павел Филип.



В настоящее время срок эксплуатации истек у 90% используемых баллонов. Власти предлагают разработать план по их замене. Малообеспеченным семьям баллоны заменят за счет государства. Кроме того, Министерство экономики предложило предоставить экономическим агентам налоговые льготы, чтобы они могли снизить цены на бытовой сжиженный газ.





