В Испании поезд сошел с рельсов, есть жертвы

В испанской провинции Каталония пассажирский поезд сошел с рельсов. Один человек погиб и не менее десяти пострадали.

Об этом сообщает Vanguardia со ссылкой на местные власти во вторник, 20 ноября.

Авария произошла на перегоне между городами Тарраса и Манреса примерно в 6:15 по Молдове.

Согласно предварительной информации, с путей сошли два последних вагона пригородного состава компании Rodalies. В поезде было 150 человек. Причиной инцидента мог стать оползень, вызванный сильными дождями, пишет Корреспондент.

На место аварии прибыли 14 расчетов пожарных и восемь машин скорой помощи.