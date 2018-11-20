"Самый тесный гостиничный номер" показали на видео

Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? в ходе нового исследования обнаружили гостиничный номер, который они посчитали самым тесным. Об этом отмечено в Twitter-аккаунте ассоциации.

Заявленная отелем площадь номера составляет пять квадратных метров, однако половину ее занимает ванная, остальную же часть - кровать. Таким образом, свободного пространства почти не остается, пишет Корреспондент.

How much would you pay for a night in one of the UK's tiniest hotel rooms? pic.twitter.com/RRCHaJhJPw — Which? (@WhichUK) November 12, 2018

"Пространство в прямоугольной коробке (гостиничном номере - ред.) почти целиком занимает кровать, лежа на которой можно одновременно дотянуться рукой до противоположной стены. Ванная комната настолько маленькая, что руки можно помыть, сидя на унитазе", - отмечают составители отчета.

Они также отметили, что размер комнаты равен половине стандартного парковочного места, которое составляет 11 квадратных метров. При этом стоимость номера - 97 долларов в сутки.

Главным преимуществом отеля является его расположение - рядом со всеми лондонскими достопримечательностями. Однако туристы не скупятся на негативные отзывы о гостинице.