В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

Неизвестный напал с ножом на сотрудника полиции в Брюсселе рядом с комиссариатом, пострадавший был госпитализирован, сообщил во вторник глава МВД Ян Ямбон.

"Еще один трусливый поступок против наших полицейских. Полицейский ранен в результате нападения рядом с комиссариатом. Сотрудник в больнице, но не в смертельной опасности. Вся наша поддержка полиции Брюсселя", — говорится в сообщении министра в Twitter.

Нападение произошло в районе Иксель рано утром. Второй сотрудник полиции применил оружие против нападавшего, ранив его в грудь, злоумышленник также был госпитализирован, пишет РИА Новости.