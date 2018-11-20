Бесплатный интернет и стиральные машины: Кабмин одобрил новый регламент проживания в общежитиях

Бесперебойная подача горячей воды, подключение к отоплению, а также бесплатный интернет. Это лишь некоторые положения нового регламента проживания в студенческих общежитиях. Документ обсудили на заседании Министерства образования.

Ректоры многих вузов отметили, что уже выполнили большинство требований, однако признались, что остались и нерешенные вопросы. Например, покупка стиральных машин, а также оборудование пандусов для студентов с особыми потребностями.

"Есть еще над чем работать, но мы выполнили почти 90% требований. Нашей основной проблемой было подключение общежитий к отоплению. Сейчас тепло есть в 14 блоках. Нет пока машин для сушки белья, но и эту проблему мы решим", - сказал Волконович.

А вот в общежитиях Экономической академии студенты все еще греются при помощи каминов.

"Есть некоторые проблемы, которые требуют дополнительных усилий с нашей стороны. Я имею в виду обогреватели, которые потребляют очень много электроэнергии. Сети просто могут не выдержать, и произойдет возгорание", - сказал ректор Академии экономических знаний Григорий Белостечник.

Обсудили на заседание и возможность разрешить студентам возвращаться в общежития после десяти часов вечера.

"Мы разрешили приходить в любое время, поскольку многие из них работают, а некоторые просто задерживаются в городе. Мне кажется неправильным ограничивать время возвращения в общежитие", - сказал ректор Технического университета Виорел Бостан.

"Мы пришли к выводу, что ситуация не так уж и плоха, но мы все же стремимся ее улучшить. У нас есть еще проблема с обеспечением доступа в общежития людей с ограниченными возможностями, а также с бесплатным интернетом", - сказала госсекретарь Минобразования Елена Белей.

В Молдове действуют 75 студенческих общежитий, 66 из них в столице. Ежемесячно за проживание студенты государственных вузов платят 240 леев, а частных - примерно полторы тысячи. На прошлой неделе по инициативе молодежной организации Демпартии правительство утвердило новый регламент проживания в общежитиях.