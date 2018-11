Военные провели подрывы постов охраны, предварительно уведомив об этом Южную Корею, передает Корреспондент.

Отмечается, что Пхеньян принял такое решение для того, чтобы снизить напряженность в отношениях с Сеулом и предотвратить нежелательные инциденты эскалации в демилитаризованной зоне. Южная Корея также обязалась уничтожить 10 постов охраны на своей стороне.

При этом обе страны оставляют за собой право сохранить по одному посту охраны, "имеющему историческую или иную ценность".

The #SouthKoreanmilitary Thursday let the media witness the demolition of a guard post in the demilitarised zone (#DMZ) near the border with #NorthKorea. In the recent military agreement reached during the inter-Korean summit in Pyongyang, the two Koreas agreed to remov pic.twitter.com/8XWQCdXPsZ