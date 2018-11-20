КНДР взорвала 10 постов на границе с Южной Кореей

КНДР уничтожила десять охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает Ренхап во вторник, 20 ноября.

Военные провели подрывы постов охраны, предварительно уведомив об этом Южную Корею, передает Корреспондент.

Отмечается, что Пхеньян принял такое решение для того, чтобы снизить напряженность в отношениях с Сеулом и предотвратить нежелательные инциденты эскалации в демилитаризованной зоне. Южная Корея также обязалась уничтожить 10 постов охраны на своей стороне.

При этом обе страны оставляют за собой право сохранить по одному посту охраны, "имеющему историческую или иную ценность".