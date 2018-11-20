Взрыв в доме в селе Бэлэбэнешты: двух детей доставили в больницу в тяжелом состоянии

Двух детей - семи лет и семи месяцев - доставили этим утром в столичный Институт матери и ребенка в тяжелом состоянии. Они получили различные травмы в результате взрыва в доме.

Семилетняя девочка самостоятельно пыталась затопить печь при помощи бензина. В итоге прогремел взрыв. Инцидент произошел в селе Бэлэбэнешты Криулянского района. Как сообщили местные власти, в момент происшествия дети находились дома одни, а их мама была во дворе.

Сейчас оба ребенка находятся в реанимации в критическом состоянии. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.