Правительство покроет расходы на транспортировку тела гражданки Молдовы, погибшей в аварии в Румынии

Тело гражданки Молдовы, погибшей в результате аварии в румынской Вранче, доставят на родину в ближайшее время. Все расходы на транспортировку покроет молдавское правительство. Об этом распорядился премьер Павел Филип.

Напомним, авария с участием автобуса с молдавскими номерами произошла в Румынии минувшим вечером. Один человек погиб, шестеро пострадали. Всех их доставили в больницу Фокшан. Один из них в тяжелом состоянии. Инспекция по чрезвычайным ситуациям Кишинева находится на связи с руководством медучреждения, и готова в случае необходимости оказать помощь раненым.

Всего в автобусе находились 13 пассажиров. Наших соотечественников, которые не пострадали, разместили в доме престарелых в Мэрэшештах.