Власти Гватемалы сообщили о прекращении извержения вулкана Фуэго

Власти Гватемалы заявили в понедельник вечером о завершении извержения вулкана Фуэго, которое привело, по последним данным, к эвакуации около 4 тысяч человек.

Как сообщает Национальный институт сейсмологии и вулканологии страны (INSIVUMEH), в настоящий момент пятое по счету извержение Фуэго закончилось, хотя внутри вулкана продолжаются взрывы слабой и средней мощности, а столб дыма поднимается на высоту 4,8 километра. Всего извержение длилось 32 часа, передает РИА Новости.

Ранее Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED) Гватемалы объявляла красный уровень опасности из-за активности вулкана и призвала местные органы власти, муниципалитеты в департаментах Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес начать эвакуацию населения

При этом власти мексиканского штата Чьяпас сообщили, что зафиксировали в понедельник вечером на территории штата падение пепла из гватемальского вулкана.

Мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале в июне. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. Жертвами извержения вулкана стали около 190 человек.







