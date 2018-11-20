На прилавке одного из столичных супермаркетов на Рышкановке обнаружили грызуна. Мышь бегала среди упаковок с печеньями.
Одна из покупательниц, заметив грызуна, сфотографировала его и отправила снимки в редакцию Publika TV.
Журналисты телеканала связались с администрацией магазина. Они заявили, что мышь проникла в магазин случайно, и отметили, что после случившегося проведут в супермаркете дератизацию.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md