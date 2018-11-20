Пугачеву и Галкина поздравили с годовщиной венчания

Известный российский композитор Игорь Николаев поздравил певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина. Он вспомнил, что год назад в эти дни они обвенчались.

На своей странице в Instagram Игорь Николаев опубликовал фотографии, сделанные в день венчания Пугачевой и Галкина. Сам композитор стоит за спиной шоумена, пишет УНИАН.



"От всей души поздравляю с днем венчания моих дорогих и любимых Аллу Пугачеву и Максима Галкина!!! Счастья и здоровья вам, вашим прекрасным детям, мира, согласия и достатка в доме! Впервые в жизни был шафером, и это незабываемо! Спасибо за честь и доверие! Год пролетел мгновенно! И еще многая лета!!!" – написал Николаев.

Пугачева прокомментировала пост: "Спасибо, Игорек".



