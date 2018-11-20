В Блэкпуле арестована медсестра, травившая пациентов

В Великобритании арестовали медсестру больницы по подозрению в умышленном отравлении пациентов. Об этом пишет "Дейли Телеграф". Женщина, имя которой не называют, работала в больнице "Виктория" города Блэкпул. В полицию обратился один из врачей, заподозривший коллегу в неподобающем уходе за пациентами с инсультом.

По данным следствия, медсестра умышленно давала им отравляющие вещества. Женщину задержали, она пробудет под стражей, по меньшей мере, до 6 декабря, пишет Вести.ru.

Комментарии

Другие новости