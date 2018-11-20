В Вашингтоне встретили рождественскую ель

В резиденции президента США – Белом доме – глава американской администрации Дональд Трамп вместе с супругой Меланией провели церемонию встречи рождественской ели.

По сложившейся традиции, шестиметровое дерево привезли на запряженной лошадьми карете, передает ТАСС. У входа в Белый дом президент США и первая леди осмотрели зеленую красавицу, которая на самом деле является пихтой, и дали добро на ее установку, пишет Вести.ru.

Рождественское дерево выросло в горах на ферме Лэрри Смита, ставшего победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок. Ежегодно эксперты и покупатели выбирают лучшего производителя, которому выпадает честь отправить рождественскую ель главе государства.