Глава Национального банка Молдовы (НБМ) Серджиу Чокля сообщил сегодня на брифинге, что официально представил парламенту заявление об уходе с должности президента Нацбанка с 30 ноября. "Я чувствую, что миссия выполнена - спустя почти три года работы, которую я делал достойно", - заявил Серджиу Чокля/
Глава НБМ сообщил, что принял решение об уходе с должности по "личным соображениям" и что пост главы центрального банка не был "самоцелью". "Я поставил перед собой цель работать в Национальном банке столько, сколько необходимо для укрепления банковской системы и вывода финансовой системы из кризиса. Еще одна цель заключалась в том, чтобы реформы прошли точку невозврата к кризисной ситуации. Я считаю, что этот этап был пройден в октябре 2018 года, после продажи пакета акций MAIB и принятия последних законов, разработанных НБМ", - подчеркнул Чокля.
Он сказал, что у него есть чувство "выполненной миссии" и "доведения до логического конца вверенных мне полномочий". Есть также "причины личного характера", которые глава НБМ не назвал, но сказал, что в последние годы вся его личная жизнь была подчинена работе и занимаемой должности, передает Молдпрес.
Выход из кризиса, заложение основ новой банковской системы, повышение прозрачности акционариата и восстановление хороших отношений сотрудничества с иностранными партнерами Республики Молдова были главными задачами НБМ в последние годы. "Эти цели были и моими личными целями, когда я решил конкурировать за пост главы Национального банка. И мне это удалось", - сказал Чокля.
По его словам, "на макрофинансовом уровне, хотя он колеблется, инфляция снижается. Курс лея стабилизировался и даже укрепился. Процентные ставки находятся на исторических минимумах, резервы почти удвоились и достигли исторического максимума. На уровне законодательства принят ряд законов и поправок, которые глубоко изменили банковскую систему. Она стала сильнее, прозрачнее и надежнее".
Банковская система рекапитализирована и теперь "не представляет рисков для системы, вкладчиков и бюджета".
Серджиу Чокля подчеркнул, что считает выполненными задачи, которые он на себя взял, приступая к работе на посту главы НБМ. "Банковская система сейчас надежнее, об этом говорят не только беспрецедентные иностранные инвестиции, но и оценки Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейской комиссии. Я считаю, что пришло время передать эстафету новому руководителю Национального банка, который будет управлять этими изменениями", - сказал президент НБМ.
"Принятие нового стратегического плана на 2018-2021 годы знаменует собой новый, очень важный этап реформ, проводимых Национальным банком в последние годы. Это признание того, что мы вышли из кризиса и можем вернуться к качественным коренным изменениям для укрепления последствий реформы и их углубления, и конечная цель состоит в том, чтобы эти реформы принесли конкретную пользу реальной экономике, предпринимательской среде и гражданам", - заявил Серджиу Чокля.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md