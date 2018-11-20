Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Каталонии возросло до 49

Число раненых в результате железнодорожной катастрофы в Каталонии в Испании возросло до 49 человек, один человек погиб, сообщила каталонская служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 44 раненых.

Всего в поезде, по уточненным данным, находились 133 человека. Состояние пяти раненых оценивается как средней тяжести, 44 человек получили легкие ранения, 83 человека не пострадали, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

Утром во вторник в районе муниципалитета Вакариссес, расположенного в 40 километрах от Барселоны, между городами Тарраса в Манреса, сошел с рельсов поезд пригородного сообщения. Причиной стал оползень, вызванный проливными дождями, которые последние дни шли в Каталонии, пишет РИА Новости.

На место трагедии прибыли глава женералитета Каталонии Ким Торра, а также советники внутренних дел, развития и по территориям.





