Пэрис Хилтон расторгла помолвку с женихом

Светская львица Пэрис Хилтон расторгла помолвку с актером Крисом Зилкой украинского происхождения. Об этом пишет Just Jared.

По информации издания, 37-летняя Пэрис и 33-летний Крис расстались еще в начале ноября, однако известно об этом стало только сейчас.

"Пэрис хочет сфокусировать внимание на своем бренде, а Крис вернется к съемкам", - отметил инсайдер.

Известно, что свадьбу пара планировала провести в церкви Church of the Good Shepherd в Беверли-Хиллз. В ней 40 лет назад венчались родители Пэрис.

Почти год назад Крис Зилка преподнес своей невесте кольцо с 20-каратным бриллиантом. Известно, что актер давно проживает в США, однако предки его - украинцы, передает Корреспондент.