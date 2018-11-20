Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых певиц мира

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года.

На первой строчке списка оказалась американская исполнительница Кэти Перри, занимавшая в прошлогоднем рейтинге лишь девятое место. За этот год она смогла заработать 83 миллиона долларов, передает life.

Второе место заняла победительница 2016 года Тейлор Свифт. В 2018 году она заработала 80 миллионов долларов. И хотя эта цифра в два раза ниже, чем 170 миллионов двухлетней давности, результат всё равно внушительный.

Третьей в рейтинге стала прошлогодняя "чемпионка" Бейонсе, заработавшая 60 миллионов долларов. Однако при этом отмечается, что она вела не очень активную творческую деятельность, поскольку большую часть своего времени посвящала воспитанию детей.

На четвёртой строчке расположилась Пинк с годовым доходом в 52 миллиона долларов. А пятой оказалась Леди Гага — прошедший год принёс ей 50 миллионов долларов.

Далее по списку идёт Дженнифер Лопес со своими 47 миллионами долларов, Рианна с доходом в 37,5 миллиона, Хелена Фишер и Селин Дион. Замыкает десятку Бритни Спирс — она заработала за прошедший год 30 миллионов.