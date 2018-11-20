В поиске жениха: жительница Нью-Йорка не снимает свадебное платье

В Нью-Йорке женщина решила заменить весь свой гардероб свадебным платьем, чтобы найти себе жениха. Об этом сообщает Inside Edition.

Девушка начала все делать в наряде невесты после рассказов подруг о неудачных знакомствах в интернете. Она купила себе свадебное платье и решила ходить в нем все время, пишет Корреспондент.

Кроме того, девушка создала страничку в Instagram, на которой публикует свои "достижения" в необычном наряде.

По словам женщины, окружающие воспринимают ее позитивно, и ее перфоманс уже принес плоды. Она сходила на несколько свиданий, все еще остается в поиске.