Нацбанк разработал Стратегический план на три года

Национальный банк Молдовы (НБМ) разработал Стратегический план на период 2018-2020 гг. Он направлен на консолидацию деятельности НБМ и содержит ключевые среднесрочные приоритеты регулятора рынка.

В числе пяти основных приоритетов НБМ названы: оптимизация денежно-кредитной политики, укрепление финансовой стабильности путем применения новых инструментов макропруденциального управления, консолидация банковского сектора и осуществление надзора за рисками, в соответствии с принципами Базель III, повышение качества национальной валюты и уровня использования безналичных платежей, а также укрепление потенциала и эффективности НБМ, передает агенство Инфотаг.



В частности, документ предусматривает улучшение структуры денежно-кредитной политики, переход от доллара США в евро, как к валюте интервенции НБМ, продвижение либерализации валютных операций, содействие развитию аналитических навыков в коммерческих банках, а также улучшение надзора и качества контроля акционеров.



Другие стратегические задачи предусматривают участие в реформировании структуры Фонда гарантирования вкладов, разработку статистических инструментов, необходимых для анализа рисков финансовой стабильности, обеспечение функционирования национального макропруденциального органа.



НБМ также планирует усилить надзор за операторами небанковских платежных услуг, внедрить Центральный депозитарий ценных бумаг, разработать и выпустить новое семейство банкнот.



"Новой стратегический план является важным шагом на пути реформ, проводимых НБМ в последние годы. После радикальных изменений в банковской, НБМ будет в дальнейшем поддерживать эффекты реформ, способствую тем самым улучшению передачи денежно-кредитной политики, содействию модернизации и здорового роста банковского сектора", - отмечается в стратегии НБМ.



Банк объяснил, что период планирования сокращен с пяти до трех лет для того, чтобы сделать план более гармоничным с динамичным развитием нормативной базы и быстрыми технологическими инновациями в банковском секторе Молдовы.