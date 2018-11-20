В Молдове 17 сел остались без света в результате снегопада

Сильный снегопад с дождем оставил накануне без электричества (полностью или частично) 17 сел в Страшенском, Каларашском, Орхейском и Теленештском районах.

Спасателям за минувшую ночь удалось деблокировать из снежного плена 42 автомобиля, в том числе три кареты скорой помощи из Унген, Орхей и Криулен, спешившие по вызову к пациентам. Спасателями же оказана помощь дорожной полиции, которая зафиксировала пять ДТП из-за ненастья, передает Инфотаг.

На утро вторника на трассах страны работали 173 единицы спецтехники и 247 рабочих.