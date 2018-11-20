В Аризоне нашли птицу в платье стразами

Мы все привыкли к голубям, скромным серым птицам, которых можно встретить в любом уголке мира. Однако зоозащитники из центра Fallen Feathers столкнулись с чем-то необычным — они нашли голубя в платье со стразами.

После публикации фотографий птица моментально стала известной, пишет Моя Планета. Основательница приюта Джуди Киран говорит: "Очевидно птица принадлежит кому-то, она спокойно сидит в клетке и очень дружелюбна. Сейчас мы разыскиваем владельца и надеемся, что соцсети нам в этом помогут".

Комментарии

Другие новости