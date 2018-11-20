Как заявляют авторы идеи, это поможет людям избавиться от стресса, который возникает при активной жизни в социальных сетях. Сеть отелей уже заручилась поддержкой десяти известных блогеров, которые возьмут на себя выполнение роли сиделки, пиешт Моя Планета.

В 2018 году на курорте Conrad Hilton, расположенном на одном из Мальдивских островов, появились инстаграм-дворецкие. В их обязанности входило знакомство гостей отеля с самыми лучшими местами для фотографирования, а также сопровождение по маршруту Instagram Trails, который включает в себя главные точки для селфи.