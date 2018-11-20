Подозреваемый ранее судим. Во время поездки на угнанной машине он умудрился повредить авто. Нанесенный ущерб оценивается в 38 тысяч леев, передает canal3.

Было открыто уголовное дело. Мужчине грозит штраф или до трех лет тюрьмы.