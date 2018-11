Цукерберг вводит военное положение в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг ранее в этом году провел совещание с 50 топ-менеджерами компании и рассказал им, что Facebook находится в состоянии войны, поэтому он собирается управлять компанией соответственно. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких человек, знакомых со словами Цукерберга.

Цукерберг считает, что компания слишком медлительно реагировала в сложных ситуациях, и требует от высокопоставленных директоров "ускорить прогресс" в решении проблем, таких как медленный рост пользовательской базы и безопасность платформы, пишет Вести.ru.

Глава Facebook уточнил, что в "мирные" времена руководители компании могут принимать решения медленнее и сверять их с мнением совета директоров. Но когда на Facebook нападают законодатели, инвесторы и пользователи, нужно вести себя решительнее, якобы заявил Цукерберг.



Собеседники издания рассказали, что Цукерберг недоволен тем, как топ-менеджеры отреагировали на кризисы в компании. В связи с этим Цукерберг потребовал от топ-менеджеров не тянуть с решениями проблем относительно обеспечения безопасности социальной сети.



Согласно источнику издания в рядах компании произошло несколько конфликтов, в том числе непонимание между Цукербергом и операционным директором компании Шерил Сэндберг. Новый подход Цукерберга привел к беспрецедентным конфликтам в корпорации, из-за чего несколько топ-менеджеров покинули компанию.



Так, из-за несогласия с предложением Цукерберга делиться данными о местоположении пользователей Instagram для рекламных целей компанию оставили соучредители Instagram. В вопросе о стратегии монетизации с главой соцсети не согласились соучредители WhatsApp и тоже ушли из Facebook, как и соучредитель Oculus VR Брендан Ириб.



"Смута" в руководстве компании усложнила процесс принятия решений и поддержку морального духа сотрудников, отмечает газета. Многие сотрудники фрустрированы плохими новостями о компании в прессе и постоянными реорганизациями, которые могут влиять на их работу, сказали WSJ бывшие и нынешние сотрудники.



Недавний скандал разгорается вокруг Facebook из-за расследования газеты The New York Times, которая утверждает, что для того, чтобы замять негатив по поводу "российских троллей", развернувших в соцсети целую политическую кампанию, и скандал с Cambridge Analytica, компания Марка Цукерберга использовала нестандартные способы, например наняла связанную с республиканцами PR-фирму Definers Public Affairs для дискредитации своих критиков в СМИ.



После начала сотрудничества с Definers на аффилированном с компанией консервативном сайте NTK Network стали в большом количестве появляться статьи о недобросовестных бизнес-практиках Apple и Google. Во время скандала с утечкой данных миллионов пользователей Facebook, которые собирала в своих интересах занимавшаяся политическим консалтингом и работавшая на предвыборный штаб Дональда Трампа фирма Cambridge Analytica, Кук утверждал, что никогда не допустил бы такого в своей компании. Сам Цукерберг после публичной критики со стороны Кука обиделся и приказал менеджменту использовать только смартфоны на Android — якобы из-за большего числа пользователей этой системы, пишет издание.



По данным NYT, Definers Public Affairs дискредитировала "протестующих активистов", приписывая им связи с американским миллиардером и либеральным активистом Джорджем Соросом. Патрик Гаспар, президент фондов Сороса "Открытые общества", опубликовал в твиттере открытое письмо в адрес Сандберг. Он заявил, что попытки "демонизировать" Сороса привели к угрозам в адрес миллиардера. Facebook обвинения NYT отвергает: в сообщении компании сказано, что она никогда не просила Definers распространять ложную информацию.



Если верить 50 опрошенным нынешним и бывшим сотрудникам Facebook, то генеральный директор Марк Цукерберг и главный операционный директор Шерил Сэндберг делали все возможное, чтобы сохранить репутацию компании, прибегая ко всем возможным методам — от умалчивания правды до поливания грязью своих конкурентов.



Так, руководство соцсети старалось сохранить хорошие отношения с Дональдом Трампом, несмотря на то что это противоречило убеждениям компании. Из-за этого социальная сеть якобы "пассивно" боролась с русской пропагандой вместо принятия агрессивных мер, а также игнорировала некоторые публикации американского лидера, хотя они носили в себе расистский характер.



Чтобы не злить консерваторов и действующего президента, Facebook сохранила все публикации Трампа, хотя в любом другом случае заблокировала бы аккаунт по причине распространения языка ненависти.



Вся эта ситуация не могла не отразиться и на настроениях внутри Facebook. По данным The Wall Street Journal, если в 2017 г. 84% сотрудников соцсети "с оптимизмом смотрели в будущее компании", то сейчас эта цифра упала до 52%. Помимо прочего, если раньше 72% сотрудников верили, что "Facebook меняет мир в лучшую сторону", то теперь с этим согласны лишь 53%.