Бизнесмен Денис Уреке выступил с разоблачениями банковских хищений

Хищения происходили в Banca de Economii задолго до того, как Админсовет БЕМ возглавил Григорий Гачкевич. Они начались в 1999-2011 годах, когда банком управлял осужденный беглец Виорел Цопа, один из доноров партии "Платформа достоинства и правды". Об этом в передаче на ТВ8 рассказал бизнесмен Денис Уреке. Он стал первым осужденным по делу о невозвратных кредитах в БЕМ, провел в тюрьме четыре года и называет себя одной из жертв рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона





"Приобретались активы в Италии. Сколько было куплены земли, сказать не могу. Знаю, что много. Только в районе Лаго-ди-Гарда более 50 гектаров. Делались персональные покупки, без которых можно было обойтись. Квартиры на черноморском побережье Болгарии, Range Rover последнего поколения, BMW X6. Чтобы создать впечатление, что на украденные деньги живут другие люди", - сказал бизнесмен Денис Уреке.



Денис Уреке отметил, что стал жертвой бывших партнеров - Юрия ДрОзта и Иона Ламбанту. Они, по словам Уреке, получили выгоду от кражи века; но Ламбанту отдал деньги бывшему премьер-министру Владу Филату, чтобы избежать тюрьмы, и отрицает, что когда-либо брал кредит в БЕМ.



"Его арестовали по делу Alegor Comerț, но приговор был вынесен другому лицу. Иона Ламбанту арестовали, он отдал деньги, и его освободили. Он отдал деньги! Он сам мне сказал", - сказал бизнесмен Денис Уреке.



По словам Уреке, среди получателей невозвратных кредитов были не только компании осужденного Влада Филата, но и донора ППДП Виорела Цопы, а также бывшего президента Молдовы Петра Лучинского. Недавно в прессе был опубликован список компаний, получивших в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е невозвратных кредитов более чем на три миллиарда леев.



"Отчет Kroll показал, как в 2012 году проводились другие транзакции в Unibank-е, Banca Socială и Banca de Economii. Как те компании, куда переводились деньги, перечисляли их, давали взаймы другим лицам. В том числе бывшим президентам - на покупку от четырех с половиной до пяти процентов акций банка", - сказал бизнесмен Денис Уреке.



Разоблачения Дениса Уреке появились на сайте телеканала ТВ8 в понедельник. Но, как сообщает блогер Корнелий Гандрабур, вскоре новость удалили. Ряд журналистских организаций обвинили TV8 в цензуре, и тогда телеканал выложил другую новость, но в ней не упоминались ни Виорел Цопа, ни Петр Лучинский.



Напомним, что сын второго президента -Кирилл Лучинский приговорен по делу о мошенничестве в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е к пяти годам лишения свободы. Он состоял в любовных отношениях с директором TV8 журналистской Натальей Морарь. Компания, которой руководил Денис Уреке, в 2012 году взяла в Banca de Economii кредит в миллион 700 тысяч евро. Деньги однако попали на счета оффшорной фирмы Kelway Trading, принадлежащей осужденному преступнику Вячеславу Платону. Он использовал ее в схеме отмывания денег из России, получившей название "Русский ландромат", а также в банковских мошенничествах в Молдове. На украденные деньги за рубежом приобретались недвижимость и дорогие автомобили, передает publika.md "Приобретались активы в Италии. Сколько было куплены земли, сказать не могу. Знаю, что много. Только в районе Лаго-ди-Гарда более 50 гектаров. Делались персональные покупки, без которых можно было обойтись. Квартиры на черноморском побережье Болгарии, Range Rover последнего поколения, BMW X6. Чтобы создать впечатление, что на украденные деньги живут другие люди", - сказал бизнесмен Денис Уреке.Денис Уреке отметил, что стал жертвой бывших партнеров - Юрия ДрОзта и Иона Ламбанту. Они, по словам Уреке, получили выгоду от кражи века; но Ламбанту отдал деньги бывшему премьер-министру Владу Филату, чтобы избежать тюрьмы, и отрицает, что когда-либо брал кредит в БЕМ."Его арестовали по делу Alegor Comerț, но приговор был вынесен другому лицу. Иона Ламбанту арестовали, он отдал деньги, и его освободили. Он отдал деньги! Он сам мне сказал", - сказал бизнесмен Денис Уреке.По словам Уреке, среди получателей невозвратных кредитов были не только компании осужденного Влада Филата, но и донора ППДП Виорела Цопы, а также бывшего президента Молдовы Петра Лучинского. Недавно в прессе был опубликован список компаний, получивших в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е невозвратных кредитов более чем на три миллиарда леев."Отчет Kroll показал, как в 2012 году проводились другие транзакции в Unibank-е, Banca Socială и Banca de Economii. Как те компании, куда переводились деньги, перечисляли их, давали взаймы другим лицам. В том числе бывшим президентам - на покупку от четырех с половиной до пяти процентов акций банка", - сказал бизнесмен Денис Уреке.Разоблачения Дениса Уреке появились на сайте телеканала ТВ8 в понедельник. Но, как сообщает блогер Корнелий Гандрабур, вскоре новость удалили. Ряд журналистских организаций обвинили TV8 в цензуре, и тогда телеканал выложил другую новость, но в ней не упоминались ни Виорел Цопа, ни Петр Лучинский.Напомним, что сын второго президента -Кирилл Лучинский приговорен по делу о мошенничестве в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е к пяти годам лишения свободы. Он состоял в любовных отношениях с директором TV8 журналистской Натальей Морарь.

Комментарии

Другие новости