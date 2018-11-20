КНДР и Южная Корея соединят автомобильную дорогу впервые за 65 лет

Северная и Южная Кореи впервые за 65 лет соединят дорогу в демилитаризованной зоне 22 ноября, передает агентство Ренхап со ссылкой на правительственный источник.

"После заключения "Соглашения между севером и югом в военной сфере для реализации Пханмунджомской декларации" Северная и Южная Кореи с октября каждая со своей стороны вместе с разминированием в объединенной зоне безопасности проводили работы по открытию дороги. 22 ноября на демаркационной линии будет соединена дорога максимальной шириной 12 метров", — заявил источник.

Как заявил источник, дорога будет грунтовой.

Лидеры двух Корей по итогам саммита 18-20 сентября подписали совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое подписали министры обороны двух стран. Кроме того, стороны договорились начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог полуострова до конца года, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября-начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог. С конца октября пройдут оценочные работы состояния путей в западной части, а с начала ноября — в восточной части приграничных районов.











