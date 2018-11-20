Назван неожиданный способ определения лжи

Ученые из Университета Гранады выяснили, что человека, который говорит неправду, в первую очередь выдает температура носа. Об этом исследователи рассказали в интервью журналистам UGRmedia.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого предложили испытуемым обмануть своих близких по телефону. В этот момент за участниками наблюдали с помощью тепловизоров — устройств, которые позволяют определять температуру тела на определенных участках, сообщает Известия со ссылкой на РИА Новости.

Оказалось, что в тот момент, когда человек пытался соврать, температура его носа уменьшалась примерно на 1,2 градуса, а его лоб, напротив, нагревался на 1,5 градуса. Один из авторов эксперимента — исследователь Эмилио Номеза Милано — считает, что данный метод на 10% точнее детектора лжи.