В Финляндии выпало рекордно малое количество снега

В Финляндии зафиксировано наименьшее количество снега за всю историю наблюдений. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Финский метеорологический институт.

"В Финляндии никогда не было так мало снега с начала 1960-х годов, когда начались измерения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что его нет почти нигде на территории страны. Только на двух метеорологических станциях в самых северных частях Лапландии снега было достаточно для того, чтобы его толщину можно было измерить. В населенных пунктах Киттиля и Энонтекиё выпало около 4−5 см снега, хотя в это время года толщина снежного покрова здесь обычно составляет до 20 см, передает Известия.