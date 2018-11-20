В Финляндии зафиксировано наименьшее количество снега за всю историю наблюдений. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Финский метеорологический институт.
"В Финляндии никогда не было так мало снега с начала 1960-х годов, когда начались измерения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что его нет почти нигде на территории страны. Только на двух метеорологических станциях в самых северных частях Лапландии снега было достаточно для того, чтобы его толщину можно было измерить. В населенных пунктах Киттиля и Энонтекиё выпало около 4−5 см снега, хотя в это время года толщина снежного покрова здесь обычно составляет до 20 см, передает Известия.
Suomessa ei ole koskaan digitoidun mittaushistorian aikana ollut näin vähän lunta näin myöhään loppuvuodesta. Lähes koko Suomi on lumeton. #talvi pic.twitter.com/OXDaoPL8ng— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) November 19, 2018
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md