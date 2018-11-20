В Италии поезд въехал в торнадо, есть пострадавшие

В Италии пассажирский поезд во вторник, 20 ноября, попал в торнадо близ южного города Кротоне, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает ANSA.

Отмечено, что торнадо разбил несколько окон поезда. Как следствие, двух пассажиров доставили в больницу, хотя никто серьезно не травмирован, пишет Корреспондент.

Известно, что инцидент произошел на станции Роккабернарда на железнодорожной линии Катандзаро Лидо - Кротоне.