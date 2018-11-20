Ученые раскрыли главный секрет шершавого языка у кошек

Учёные из Технологического университета Джорджии заявили, что полые соски на поверхности кошачьего языка составляют главный секрет усатых млекопитающих. Исследователи выяснили, что благодаря особой структуре сосков кошки не только тщательно умываются сами и "вылизывают" собственное потомство, но в прямом смысле слова выживают во время жары.

Как сообщает Science, соски на языке позволяют кошкам быстро охлаждать собственное тело, нанося на него большое количество жидкости. Компьютерная томография кошачьих языков позволила учёным установить, что полые капиллярные соски на языке у домашних кошек значительно отличаются по размерам — в центральной части их больше, но они меньше размером, а по бокам они значительно крупнее, но растут гораздо реже. Позднее исследователи выяснили, что при груминге (вылизывании) кошки (и животные этого семейства) задействуют только крупные боковые сосочки, пишет life.

Учёные подсчитали, что вылизывание позволяет кошкам выделять примерно четверть "лишнего" тепла тела, отвод которого за пределы организма не позволяет животному перегреться. По подсчётам учёных, для кошки массой чуть более двух килограммов требуется отвод лишнего тепла почти на 6 Ватт. При этом в среднем за сутки кошки тратят до двух с половиной часов на использование своего шершавого языка по прямому назначению.