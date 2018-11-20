Пассажирки поезда не поделили очередь в туалет и вызвали полицию

Две пассажирки поезда Москва — Новый Уренгой не поделили очередь в туалет. Для решения своего спора они вызвали сотрудников полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Интересный случай произошёл в поезде Москва — Новый Уренгой, когда тот подъезжал к Владимиру. 20-летняя Анастасия и 34-летняя Елена на свою беду одновременно захотели в туалет, однако уступать не хотел никто, передает life.

Пассажирки обратились к начальнику поезда и потребовали вызвать сотрудника полиции. Прибывшие на место стражи правопорядка проверили документы у каждой из них, пообщались с ними по отдельности, однако решить спор так и не смогли.