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Сильный шторм в Одессе смыл пляж
// фото: Факти
16:05, 20 Nov 2018
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В Одессе один из пляжей на 16-й станции Фонтана в понедельник, 20 ноября, буквально смыло волнами. Соответствующее видео публикует Пушкинская.

Отмечается, что вместо песка жители города могли увидеть бурлящую воду возле подпорных стен набережной, передает Корреспондент.





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Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День в целом благоприятен. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.

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