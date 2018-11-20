Гигантская воронка: вулкан Фогу сняли из космоса

Спутник Sentinel-2A запечатлел вулкан Фогу, расположенный на одноименном вулканическом острове в Кабо-Верде. Остров находится в Атлантическом океане, примерно в 600 км от западного побережья Африки. Об этом пишет Spiegel.

На снимке ярко выделяется остров и черная зона в его центре. Она является кратером вулкана Пико-ду-Фого, высота которого составляет 2800 метров, передает Корреспондент.

Извержение этого вулкана в последний раз произошло ноябре 2014 года и продолжалось до февраля 2015 года.

На поверхности острова также четко заметны зеленые зоны, которые являются плантациями кофе. А слева от этого острова находятся три других, значительно меньше по размерам - Ромбос-Гранде, Луис Карнейро и Чима.