В Индонезии нашли мертвого кашалота, съевшего шесть килограммов пластика

Кашалот, которого нашли мертвым на юго-востоке индонезийской провинции Сулавеси, "съел" почти шесть килограммов пластикового мусора, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на местное отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Команда национального парка Вакатоби и группа исследователей из WWF обнаружили тушу 10-метрового кашалота, который выбросился на берег острова Капота, передает РИА Новости.



По данным издания, в желудке у животного исследователи обнаружили более тысячи кусков пластикового каната, 115 пластиковых стаканов, 4 пластиковые бутылки, 25 пакетов, две резиновые сандалии, общим весом 5,9 килограмма.

Специалисты пока не могут подтвердить, что причиной гибели кашалота стали пластиковые отходы. Животное будет похоронено во вторник, сообщает издание со ссылкой на главу национального парка Хэри Сантосо.

Кашалот – крупнейший зубатый кит. Самцы достигают длины 20 метров и массы 50 тонн, самки – 15 метров длины и массы 20 тонн.