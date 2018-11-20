"Grow in Moldova": власти представили бренд для привлечения инвестиций в страну

Сегодня был представлен бренд для привлечения инвестиций "Grow in Moldova". Он предназначен для привлечения внешних капиталов в Республику Молдова и является продолжением национального туристического бренда "Древо Жизни". Презентация бренда прошла в рамках V форума "Moldova Business Week".

Согласно концепции, представленной Агентством по инвестициям, в орнамент включены символы, связанные с молдавским вином, фруктами, культурой, гостеприимством и традициями. Они будут дополнены еще пятью символами стратегических областей национальной экономики, передает Молдпрес.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич отметил, что у Республики Молдова есть ряд преимуществ, среди которых географическое расположение и соглашения о свободной торговле с рядом государств. "У Республики Молдова есть доступ к рынкам сбыта с почти миллиардом потребителей, мягкий налоговый режим, стабильный экономический рост и льготы для иностранных инвесторов", - уточнил министр.

"Нам повезло унаследовать бренд "Древо Жизни", разработанный как туристический бренд Республики Молдова, как приглашение посетить нашу страну. То, что мы представляем сегодня, приглашение инвестировать в нашу страну", - отметила генеральный директор Агентства по инвестициям Родика Вербенюк.

Бренд будет использован не только в государственных проектах. Его смогут использовать молдавские предприниматели при участии в разнообразных международных мероприятиях, но и организаторы мероприятий, призванных повысить инвестиционную привлекательность Республики Молдова.