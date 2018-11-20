Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших после взрыва печи в доме в Криулянском районе

Двое детей из села Бэлэбэнешты Криулянского района попали в больницу после взрыва печи в доме. Пострадавшие - семилетняя девочка и ее трехмесячный брат.

Выяснилось, что мама детей облила дрова бензином и вышла во двор, а девочка пыталась разжечь огонь самостоятельно.Одну из стен в комнате при взрыве разрушило, а дети получили множественные травмы. Обоих в тяжелом состоянии доставили в столичный Институт матери и ребенка. По словам врачей, сейчас им уже лучше.



"У девочки 15-сантиметровое рассечение головы, она потеряла много крови. Ее прооперировали и удалили фрагменты костей. Трехмесячный малыш в сознании, у него ушиб челюсти с левой стороны. Его постоянно тошнит. Сейчас состояние обоих пациентов улучшилось, они находятся в нейрохирургическом отделении, их жизни ничего не угрожает", - сказал нейрохирург ИМР Андрей Плешко.



Скорую вызвала соседка, к которой мать пострадавших детей прибежала за помощью.



"Сначала она не могла говорить, молчала. Потом сказала, что печь взорвалась. А еще через какое-то время сказала, что облила дрова бензином".



Обстоятельства происшествия устанавливает полиция и спасатели.



"Мы напоминаем, что разводить огонь при помощи легковоспламеняющихся веществ нельзя. И просим людей не оставлять детей без присмотра, чтобы таких случаев больше не было", - сказал глава УЧС Криулянского района Андрей Катарев.





