На Филиппинах родился устрашающий мутант

На Филиппинах в провинции Султан-Кударат у фермера родился козленок-мутант. Существо не похоже ни на одно живое существо. Об этом сообщает The Week.

На филиппинской ферме на свет появились два козленка. Но один из них оказался мутантом. Животных достали с помощью кесарева сечения. Ни коза ни козлята не выжили. Но одно из существ оказалось мутантом, пишет Корреспондент.

На нем совершенно не было шерсти, кожа белая, абсолютно гладкая и блестяща. Тело козленка скорее напоминает свинью. Его мышцы атрофированы, а морда напоминает человеческое лицо.

Местные жители испугались существа, они говорят, что это что угодно, но не козел. Теперь крестьяне боятся, не принесет ли он несчастье.

Местный доктора Агапиты Салсес утверждает, что вид животного объясняется генетической мутацией. Ее могла спровоцировать, например, лихорадка Рифт-Валли.