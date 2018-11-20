Туристы сняли смертельный прыжок друга с парашютом

В Португалии 50-летний бейсджампер погиб в результате прыжка из-за нераскрывшегося парашюта. Инцидент был снят на видео друзьями мужчины. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что турист из Германии отдыхал в Назаре в Португалии, где прыгал со скалы высотой 94 метра в паре с другим экстремалом. Как видно из видео, парашют раскрылся только у одного из них, пишет Корреспондент.

На место оперативно прибыли спасатели и полиция. Однако помочь пострадавшему они не смогли.