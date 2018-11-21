Граждане, чьи дома не подключенных к газу, получат компенсации за электричество

Жители не подключенных к газу домов получат компенсации за электричество. Власти возместят им 25% от суммы квитанции. Предоставлять компенсации будут с ноября и до конца года. На эти цели из муниципального бюджета за 2018 год выделили миллион леев.

Материальную помощь получат семьи, в чьих домах установлены электроплиты, и чей ежемесячный доход не превышает трех тысяч леев. Заявки можно подавать в муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

В столице насчитывается 1200 многоэтажек, не подключенных к газу. Муниципальный совет принял решение о выплате компенсаций за свет после взрыва газового баллона в многоэтажке на Рышкановке. Тогда погибли пять человек, в том числе ребенок.