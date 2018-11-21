Житель столицы делает из использованных шин топливо

Житель Кишинева делает из использованных шин пиролизное топливо. Оно используется для отопительных котлов на заводах и фабриках, а также для оборудования по сушке фруктов. Один литр такого горючего стоит восемь леев.

"Проволока, остающаяся от шин, идет на металлолом. Это качественный металл, но больше он ни на что не годен", - рассказал владелец перерабатывающей фабрики Анатолий Корж.



Анатолий Корж заключил контракты с несколькими автосервисами, которые поставляют ему сырье. За переработку одной тонны шин они платят полторы тысячи леев.



Пользуются услугами фабрики и частные автовладельцы. Им переработка четырех покрышек обходится в 60 леев. Однако немногие водители слышали о подобной услуге.



"Думаю, это неплохая идея, в любом случае автосервисы их куда-то сбывают. Я их просто им оставляю, а они уже сами дальше разбираются, что с ними делать."



"Я их оставляю на станции техобслуживания. Я не слышал о перерабатывающей станции."



В Экологической инспекции отмечают,что завод по переработке на 100% экологический и окружающую среду не загрязняет.



"В прошлом году переработали 300 тонн шин. Министерство сельского хозяйства и окружающей среды готово выдать разрешения многим экономическим агентам именно на переработку этого вида отходов", - сказал экологический инспектор Ион Булмага.



В 2017 году экологи выписали 23 штрафа за выброс использованных автомобильных покрышек. Размер штрафа составляет девять тысяч леев.



