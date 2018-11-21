В Ниспоренах отмечают Храмовый праздник

Храмовые праздники отмечают сегодня во многих населенных пунктах. Один из них - город Ниспорены. По этому случаю там подготовили насыщенную программу. В ней немало сюрпризов для местных жителей и гостей, которых, как ожидается, будет немало.

В центре Ниспорен установили большую сцену. Праздничный концерт начнется в шесть вечера. Откроют его Валентин Узун и оркестр Тармис. А в 19 часов к зрителям выйдет румынский исполнитель Fuego.

Затем на сцену поднимутся участники французского диско-дуэта Ottawan, получившего мировую известность в начале 80-х.

Также в концерте примет участие итальянская группа Ricchi e Poveri и румынская исполнительница Делия.

Завершится праздник большим фейерверком.