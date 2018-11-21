Депутаты Либеральной партии предлагает запретить баллотироваться в парламент не знающим госязыка

Кандидаты в депутаты будут обязаны знать государственный язык. В противном случае, они не пройдут в законодательный орган. Соответствующий законопроект зарегистрировала в парламенте группа депутатов Либеральной партии.

В документе говорится, что все проекты закона на пленарных заседаниях должны представлять на румынском языке, на нем же должны проходить все выступления с трибуны или у микрофона.

Авторы отмечают, что внедрение этого законопроекта не потребует финансовых затрат, а даже напротив, позволит сократить расходы на полтора миллиона леев, которые сейчас тратят на перевод

парламентских документов на русский язык.







