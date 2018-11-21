Напомним, законопроект, согласно которому семейные врачи смогут открывать личные кабинеты, правительство утвердило в июле этого года. Он предусматривает, что помещение медикам предоставят власти, а расходы покроет Национальная компания медицинского страхования.

Размер суммы ежемесячных затрат будет зависеть от числа пациентов. Документ призван решить проблему с дефицитом медиков в сельской местности. Сейчас в стране насчитывается около 200 населенных пунктов, где нет семейных врачей. Кроме того, не хватает в системе и 280 специалистов.