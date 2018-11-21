Психологи научат сотрудников детсадов правильно обращаться с детьми

Сотрудников дошкольных заведений научат правильно обращаться с детьми. С ними будут работать психологи, которые расскажут, как вести себя с малышами в нестандартных ситуациях, чтобы избежать применения насилия. С такой инициативой выступило Министерство образования, культуры и исследований. Специалисты проведут обучение во всех районах страны. Первое занятие организовали в детсаду Калараша. В нем приняли участие 30 директоров дошкольных заведений.

"Мы поговорим и с родителями, чтобы предупредить насилие в учебных заведениях. Организуем и обучение педагогического персонала", - сказал глава Службы психологической помощи Калараша Юлия Лозинская.



"Все дети разные, с разными характерами, поэтому педагогический персонал должен знать, как быстро и просто разрешить проблему", - сказала директор детсада Сильвия Додон.



"В работе с детьми возникают различные ситуации. Воспитатель должен создавать такую атмосферу, чтобы ребенок всегда чувствовал себя хорошо", - сказала сотрудник управления образования Калараша Екатерина Препелицэ.



Воспитатели одного из детских садов в Калараше признают, что иногда малыши испытывают их терпение, но говорят, что научились справляться с кризисными ситуациями.



"Бывает нервничаем. Но если ребенок не хочет делать то, что запланировали мы, делаем, что хочет он", - рассказала воспитатель Нина Онисим.



"Ребенок это ребенок. Мы не можем его наказывать за поступки, которых он не осознает. Главный секрет в том, что плохое настроение нужно оставлять дома", - сказала воспитатель Нина Мындреску.



Родители инициативу властей приветствуют.



"Важно, чтобы ребенок хорошо себя чувствовал, чтобы он не подвергался риску. Если этого нет в семье, то и в детсаду воспитатель не будет повышать голос и кричать."



"Никакого насилия. В детском саду ребенок должен быть в безопасности."



Решение об обучении сотрудников дошкольных заведений приняли после происшествия в одном из столичных детсадов, где помощница воспитателя кричала и ругала малышей.





