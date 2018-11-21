В Молдове дети редко посещают театры и библиотеки

В Молдове дети редко ходят в театры и библиотеки, но предпочитают внешкольные занятия. Согласно статистике, за с 2012 по 2017 годы число юных театральных зрителей сократилось почти вдвое.

В прошлом году в стране прошло 775 детских спектаклей, на 316 меньше, чем в 2012. А театр в прошлом году посетили 76 тысяч детей, в 2012 этот показатель достигал 127 тысяч.

За последние пять лет открыли 11 новых библиотек, однако это никак не способствовало увеличению числа юных читателей. Напротив с 2012 по 2017 годы их количество сократилось на 26 тысяч и составило 101 тысячу.

А вот число детей, посещающих внешкольные занятия, в последние годы выросло. В Молдове насчитывается 179 различных домов и центров творчества, в которых занимаются 62 тысячи детей. Большинство - 33 тысячи - посещают различные кружки в Домах творчества. Чуть более 20 тысяч - ходят в музыкальные и художественные школы. А центры технического творчества и юннатов посещают восемь тысяч детей.





