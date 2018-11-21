Пожары в Калифорнии: число жертв выросло до 84

Число погибших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния продолжает расти, в настоящее время жертвами стихии стали уже 84 человека. Об этом сообщает телеканал ABC News в среду, 21 ноября.

Из них 81 человек погиб во время лесных пожаров в округе Бьютт на севере штата, еще трое стали жертвами стихии в округе Лос-Анджелес и Вентура. Оба пожара бушуют с прошлой недели, пока их не удается ликвидировать, передает Корреспондент.

Спасательные службы до сих пор продолжают поисковые работы. Число людей, которые считаются пропавшими без вести в результате стихии, увеличилось до 870 человек. При этом власти отмечают, что большинство из них могут быть на самом деле живы и не знать, что их имена числятся в списках пропавших без вести.