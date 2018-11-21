Эпидемия кори в Украине: за неделю заболели 1855 человек

В Украине за последнюю неделю корью заболели 1855 человек. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в соцсети Facebook.

Как сообщается, за последнюю неделю корью заболели 1855 человек - 548 взрослых и 1307 детей (на 10% больше, чем на прошлой неделе).

В ведомстве отметили, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.