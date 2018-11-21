В Англии нашли соседа "из самых худших кошмаров"

В Англии жители городка Ньютон Эйклифф годами страдали от скандального и жестокого соседа. Когда мужчину арестовали, местные жители устроили шумную вечеринку прямо на улице. Об этом сообщает Mirror.

Стивена Лоусона прозвали "сосед из самых худших кошмаров". Мужчина был четвертый раз осужден и попал в тюрьму из-за своих выходок, пишет Корреспондент.

"Дебоширить" Лоусон начал в 1996 году. Мужчина царапал машины, издевался над пожилой женщиной, покрасил окна соседей черной краской, чтобы они ничего не видели, включал запись с лаем собак. Кроме того, он избил молодую мать на лестничной площадке.

Лоусон был заключен на 18 месяцев за нарушение судебного предписания. В 2016 году мужчине в судебном порядке пожизненно запретили запугивать, преследовать и контактировать с одним из своих соседей. Мужчина нарушил предписание, и в январе 2017 года получил условный срок.

Соседи мужчины говорят, что им искренне жаль тех, кому придется находится рядом с ним в тюрьме.