Выбран новый президент Интерпола

Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

Уточняется, что он избран на двухлетний срок. Голосование прошло в среду, 21 ноября, на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

До 7 октября 2018 года Интерпол возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях. Ким Чон Ян был назначен исполняющим обязанности президента организации, отмечает Известия.