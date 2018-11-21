В США нашли 9-летнюю копию Гермионы Грейнджер

Девятилетняя Эмми Аллан из Кеннеди, США, так похожа на юную Эмму Уотсон, что на улице её постоянно принимают за Гермиону Грейнджер. Девочка уже привыкла к повышенному вниманию, но предпочла бы, чтобы её путали с другой героиней, которую сыграла та же актриса, — Белль из "Красавицы и Чудовища".

Мама Эмми, 28-летняя Шерелле Аллан, рассказывает, что необычное сходство дочери с героиней популярной сказки стало заметным ещё три года назад. А друзья девочки даже дали ей прозвище Гермиона.

Сходство Эмми Аллан и Эммы Уотсон и впрямь очевидно, хотя в момент своего первого появления на экране актриса была постарше — ей исполнилось одиннадцать лет.

Поклонники Эммы уверены, что если актриса решит снимать документальный фильм о своём детстве на съёмочной площадке, то лучшей актрисы ей не найти.

Сама Эмми Аллан говорит, что уже привыкла к повышенному вниманию со стороны фанатов Поттерианы. Но при этом девочка утверждает, что предпочла бы, чтобы её путали с другим персонажем актрисы — красавицей Белль.

Шерелле Аллан иронично относится к популярности дочери. Женщина отмечает, что в будущем девочка может измениться и стать совершенно не похожей на свою звёздную близняшку. Но пока она с удовольствием наряжает дочь в костюм ученицы Хогвартса.

Фото: Kennedy News and Media